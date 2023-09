Prysmian si aggiudica commessa da 1,1 miliardi in Germania

Prysmian Group

(Teleborsa) - Prysmian PowerLink S.r.l, parte di, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, si è aggiudicata nuove commesse del valore complessivo di circa 1,1 miliardi assegnate da 50Hertz, operatore di reti di trasmissione in Germania. Nell’ambito della gara d’appalto di 50Hertz per “contratti EPCI a lungo termine per cavi ad alta tensione in corrente continua (HVDC)”, Prysmian si è aggiudicata una commessa per il Lotto 2, che include contratti EPCI per il progetto in cavo sottomarino NOR-11-1 e in cavo terrestre DC31, e per il Lotto 7.Questi progetti rientrano nel piano tedesco volto a raggiungere una capacità installata cumulativa di energia eolica offshore pari a 70 GW entro il 2045 e il trasferimento dell’energia generata nel Mare del Nord ai consumatori delle regioni orientali e meridionali della Germania.Nell’ambito del Lotto 2 Prysmian sarà responsabile della progettazione, produzione, fornitura, posa, test e collaudo dei due progetti chiavi in mano NOR-11-1 e DC31, per un totale di circa 1.000 km di cavi.Con una capacità di trasmissione elettrica di 2 GW, NOR-11-1 è un progetto in cavo sottomarino HVDC da 525 kV che utilizzerà anche un cavo interrato lungo il percorso che connetterà il parco eolico offshore N-11-1 alla rete tedesca nell’area Heide-West. Il secondo progetto del Lotto 2, il DC31, è un progetto in cavo terrestre HVDC da 525 kV che trasmetterà elettricità dall’area Heide-West a Klein Rogahn.Prysmian si è inoltre aggiudicata, in qualità di fornitore principale, il Lotto 7, che consiste in una framework provision che permette a 50Hertz di contrattare con Prysmian futuri progetti offshore e/o onshore da 525 kV con un volume di anime di cavi fino a 2.700 km in un tempo predefinito.Prysmian utilizzerà la propria flotta di navi posacavi all’avanguardia per le attività di installazione offshore che includeranno la posa e l’interro dei cavi.