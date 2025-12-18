Milano 12:46
Alstom si aggiudica commessa per le ferrovie australiane

(Teleborsa) - L'azienda ferroviaria francese Alstom si è aggiudicata un contratto per il Suburban Rail Loop australiano, nell'ambito della commessa da 4,9 miliardi di euro assegnala alla TransitLinX Alliance.

Il contratto è stato assegnato dalla Suburban Rail Loop Authority di Melbourne alla cordata che comprende Alstom, John Holland, KBR, WSP e RATP Dev.

La quota di Alstom nel contratto ha un valore di 1 miliardo di euro e concerne la fornitura di materiale rotabile, infrastruttura digitale, servizi di segnalamento e manutenzione, oltre alla gestione dell'integrazione complessiva del sistema.

Il sito produttivo di Dandenong, in Australia assemblerà e fornirà 13 treni automatizzati della metropolitana.
