Alstom si aggiudica commessa per le ferrovie australiane

(Teleborsa) - L'azienda ferroviaria francese Alstom
si è aggiudicata un contratto per il Suburban Rail Loop australiano
, nell'ambito della commessa da 4,9 miliardi di euro
assegnala alla TransitLinX Alliance
.
Il contratto è stato assegnato dalla Suburban Rail Loop Authority di Melbourne alla cordata che comprende Alstom, John Holland, KBR, WSP e RATP Dev
.
La quota di Alstom
nel contratto ha un valore di 1 miliardo di euro
e concerne la fornitura di materiale rotabile, infrastruttura digitale, servizi di segnalamento e manutenzione
, oltre alla gestione dell'integrazione complessiva del sistema.
Il sito produttivo di Dandenong, in Australia
assemblerà e fornirà 13 treni automatizzati della metropolitana
.