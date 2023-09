RES, utile netto di 0,9 milioni di euro nel primo semestre

RES

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, ha chiuso il primo semestre del 2023 con unpari a 9,8 milioni di euro, unAdjusted pari a 2,4 milioni di euro, un EBITDA Margin Adjusted al 23,8% e unconsolidato pari a 0,9 milioni di euro."Nel corso del primo semestre del 2023, pur in un contesto macroeconomico tutt'altro che stabile, il nostro gruppo hanel suo mercato di riferimento sia in termini di ricavi che di marginalità - ha commentato l'- Nel corso dell'anno, abbiamo continuato a investire sul nostro futuro, nell'attività di ricerca e sviluppo e nella realizzazione di nuovi impianti produttivi, diventando il primo operatore privato italiano ad avere internalizzato l'intera catena del valore e in grado di presidiare ogni fase di vita del rifiuto".L'adjusted negativo (cassa) è pari a 6,2 milioni di euro (4 milioni positivo al 31 dicembre 2022).