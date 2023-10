ENEA, Giulia Monteleone è la nuova direttrice del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili

(Teleborsa) -, 53 anni, romana, è la nuova direttrice del(TERIN). Monteleone, laureata in ingegneria chimica, prende il testimone da, nominato Direttore Generale dell’ENEA nel marzo scorso. Fino ad oggi è stata responsabile della Divisione Produzione, storage e utilizzo dell’energia, attiva sui temi e le sfide della decarbonizzazione, tra cui idrogeno, gas rinnovabili, batterie, mobilità sostenibile e cattura, stoccaggio e utilizzo della CO2 (CCUS).È autrice di numerose, ha coordinato diversi progetti e iniziative a livello nazionale e internazionale ed è membro di associazioni, organismi e tavoli istituzionali per la transizione energetica. Ilè organizzato in sei divisioni e 19 laboratori per un totale di oltre 450 tra ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi.