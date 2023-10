Mermec presente a Expo Ferroviaria 2023

(Teleborsa) -, il gruppo italiano leader nei settori delle tecnologie avanzate per la sicurezza e ladele parte di Angel holding, che sviluppa soluzioni per i settori rail, meccatronica digitale e aerospazio e guidata dal Presidente Cav. Vito Pertosa, è tra i protagonisti di(stand B160, padiglione 9), per presentare le ultime soluzioni innovative nei campi della diagnostica e dell’ingegneria della manutenzione.Dopo essere stata scelta per rappresentare l’Italia all’ultimo ilin Giappone ed essersi aggiudicata il prestigioso “” come “” nel settore tecnologico, MERMEC ritorna ad Expo con il suo know-how internazionale e “pillar” strategici: segnalamento, treni di misura e sistemi diagnostici, “Asset Inventory & Management”, telecomunicazioni, elettrificazione e servizi d’ingegneria, tra i quali acquisizione e trattamento immagini con tecniche avanzate di intelligenza artificiale, analisi di compatibilità elettromagnetica e progettazione di sensoristica customizzata.In particolare, sarà occasione ulteriore per illustrare agli stakeholder presenti in fiera, "", la nuova piattaforma che sfrutta sofisticati meccanismi di Intelligenza Artificiale e di "Data Fusion", analizzando flussi video in tempo reale in ambienti dinamici ad alta affluenza, come carrozze ferroviarie e stazioni. Grazie all'identificazione di oggetti, persone e comportamenti, "AiDA" garantisce che qualsiasi situazione anomala e/o irregolarità venga segnalata automaticamente e gestita in tempo reale. Questa soluzione è caratterizzata da ricadute in ambito di sostenibilità sociale, economica e ambientale, determinando risultati in terminidella, AD del Gruppo Mermec ha dichiarato: “Sono orgoglioso di essere presente per la prima volta ad Expo Ferroviaria e accogliere presso il nostro stand il Ministro ai Trasporti Matteo Salvini, nonché tutti gli stakeholder centrali al business del Gruppo. La nostra presenza - durante la tre giorni fieristica – vuole esser un hub strategico di confronto tra big player del settore ferroviario”.