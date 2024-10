RFI: strategie e sviluppo della rete ferroviaria nel nuovo piano commerciale

(Teleborsa) - Geolocalizzazione, interattività, dati aperti sulle principali aree di business. Sono questi – fa sapere FS News – i punti di forza del, società del Gruppo FS guidata dall'Aggiornata anche la– la rete di trasporto transeuropea integrata e multimodale – dove la novità riguarda la categoria Core Extended, che include tratti e collegamenti strategici aggiuntivi rispetto al nucleo principale, con adeguamenti previsti entro il 2040.Sono statiper rappresentare in modo sempre più dettagliato i dati condivisi da RFI a beneficio non solo delle imprese ferroviarie e degli enti locali, ma in generale di tutti i soggetti che abbiano necessità di sviluppare il proprio business in relazione ai servizi di trasporto. Gli aspetti analizzati includono il potenziamento del sottosistema energia, che consente la circolazione di treni oltre le 1.600 tonnellate di peso; gli interventi di "ultimo miglio"; l'ampliamento dei servizi aggiuntivi rispetto al Pacchetto Minimo di Accesso (PMdA) all’infrastruttura ferroviaria nazionale; la distinzione tra le categorie D4 e D4L, relative al peso massimo che può essere trasportato da ciascun asse di un veicolo ferroviario.La digitalizzazione di questo documento – spiega FS News – aumenta notevolmente le informazioni a disposizione degli stakeholder. Come in precedenza,Trasporto Pubblico Locale, Lungo Percorso, Merci e Piani Nazionali.Il Piano Commerciale riporta le azioni di sviluppo tecnologico e infrastrutturale messe in campo da RFI per favorire la crescita del trasporto ferroviario, sia per i viaggiatori che per le merci. Queste iniziative sono allineate con gli scenari di mercato previsti, le esigenze dei clienti e il Piano d’Impresa di RFI nonché il Piano Industriale del Gruppo FS.