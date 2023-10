OCSE, inflazione agosto sale al 6,4%

(Teleborsa) - L'inflazione nei Paesi OCSE, misurata dall'indice dei prezzi al consumo, è salita al 6,4% annuo ad agostoL'inflazione - si legge nel report - è aumentata tra luglio e agosto in 14 paesi dell'OCSE, in particolareche evidenzia unsottolinea che il calo su base annua dei prezzi dell'energia osservato negli ultimi mesi è rallentato in agosto. L'inflazione energetica è aumentata tra luglio e agosto in 25 paesi OCSE, pur rimanendo negativa in 11, tra cui Canada, Francia, Corea e Turchia che hanno registrato incrementi di 10 punti percentuali, con conseguente inflazione energetica positiva in questi paesi.Quanto all'inflazione alimentare - rileva l'organizzazione - ha continuato a diminuire, ma a un ritmo più lento rispetto ai mesi precedenti, raggiungendo l'8,8% in agosto, dopo il 9,2% di luglio., cioè al netto dei prodotti alimentari ed energetici, è rimasta sostanzialmente stabile, al 6,8% nel mese di agosto.L'inflazione di agosto ha continuato a rallentare in, raggiungendo il livello più basso da gennaio 2022, mentre è rimasta sostanzialmente stabile inNell', i prezzi su base annua misurati dall'indice armonizzato sono rimasti sostanzialmente stabile al 5,2% rispetto al 5,3% di luglio.