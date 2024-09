Wall Street positiva. L'inflazione frena anche in agosto

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street grazie ai segnali positivi giunti dal fronte macro con la frenata dell'inflazione in agosto , calcolata sui consumi degli americani (inflazione PCE) e guardata con attenzione dalla Fed, in vista delle prossime mosse di politica monetaria.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,36% a 42.329 punti, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 5.751 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(-0,05%); sulla stessa linea, pressoché invariato l'(-0,01%).