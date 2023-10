PharmaNutra, avviate le vendite sul mercato americano

PharmaNutra

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha confermato la, costituita il 12 dicembre 2022.In particolare, è statadella società americana con l'apertura dell'ufficio a Miami (Florida), la nomina di un Country Manager e di un Operation Manager, oltre all'assunzione di un Sales Regional Manager che coordinerà la rete di vendita attualmente composta da 8 Sales Executives.Alla fine del mese di settembre tutta la rete commerciale è stata in Italia, presso la sede di PharmaNutra, per una settimana di formazione scientifica e di scambio reciproco di conoscenze dei mercati e delle loro peculiarità. "Le prime vendite realizzate al rientro della forza vendita,", spiega una nota."I primi pezzi venduti sul mercato americano hanno un, ma rappresentano un milestone del progetto USA - ha commentato, presidente di PharmaNutra USA - La vendita dei primi prodotti segue l'entusiasmo che abbiamo riscontrato in tutti i membri della nostra forza vendita americana. La struttura di Pharmanutra USA è formata, ora non rimane che intraprendere un percorso di crescita basato sulla progressiva conoscenza del mercato americano".