Borse europee poco mosse, Parigi in rosso dopo risultati elezioni

(Teleborsa) -, Piazza Affari compresa. Mostra, che ha visto un'inaspettata vittoria della sinistra, la tenuta della coalizione presidenziale di Emmanuel Macron e un risultato sotto le attese dell'estrema destra di Marine Le Pen; nessuna forza politica ha raggiunto la maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale, aprendo una fase di incertezza politica.Poche indicazioni sul fronte macroeconomico, dove hanno deluso i dati su, con il crollo dei flussi in entrata (-6,6% m/m atteso -1% m/m) superiore a quelli in uscita (-3,6% m/m).L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,083. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 2.365 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,31% e continua a trattare a 82,35 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +136 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 3,88%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio, che negozia con un -0,13%, e tentenna, che cede lo 0,63%.Chiusura sulla parità per la, con ilche si attesta a 34.047 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 36.281 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,01%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,62%.A Piazza Affari risulta che ilnell'ultima è stato pari a 2,26 miliardi di euro, con un incremento di ben 264 milioni di euro, pari al 13,20% rispetto ai precedenti 2 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,44 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,43 miliardi di azioni dell'8/07/2024.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,21%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,89%. Ben impostata, che mostra un incremento del 2,47%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,22%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,37%. Calo deciso per, che segna un -2,35%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,33%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,88%.Tra i(+4,88%),(+2,26%),(+1,97%) e(+1,81%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,41%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,76%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,71%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,62%.