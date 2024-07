Borse europee negative dopo inflazione, occhi a forum BCE a Sintra

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Oggi il focus è sugli interventi al, in particolare sul panel che vede la partecipazione di Christine Lagarde e Jerome Powell.Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha comunicato che in2024, rispetto al mese precedente, sono(dopo tre mesi di crescita), sono rimasti stabili i disoccupati e sono aumentati gli inattivi. L'Eurostat ha invece comunicato che l'inflazione dell'Eurozona è diminuita al +2,5% su base annua a giugno (anche se la componente cruciale dei servizi è rimasta alta), mentre il tasso di disoccupazione di maggio è rimasto stabile al 6,4%.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,33%. Segno più per il(Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,91%.Avanza di poco lo, che si porta a +151 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 4,12%.preda dei venditori, con un decremento dell'1,14%, piccola perdita per, che scambia con un -0,4%, e si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,87%., ilè in calo (-1,14%) e si attesta su 33.333 punti; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 35.501 punti, ritracciando dell'1,11%. In rosso il(-0,95%); sulla stessa linea, in frazionale calo il(-0,45%).Tra lea grande capitalizzazione, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,13%. Guadagno moderato per, che avanza dell'1,02%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,89%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,64%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,58%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,53%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,88%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,24%.Tra i(+3,74%),(+2,10%),(+0,83%) e(+0,75%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,45%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,27%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,27%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,91%.