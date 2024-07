Borse europee in rosso. Piazza Affari limita le perdite

S&P-500

(Teleborsa) -, frenate dalle trimestrali di lusso e tech. A peggiorare il clima, il calo dell'indice Pmi manifatturiero a luglio nell'Eurozona. Anche Piazza Affari è stata oggetto di realizzi, anche se con perdite minori. Prosegue in affanno la seduta a Wall Street, che vede cadere l'dell'1,68%.Poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,085. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,62%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,34%.Balza in alto lo, posizionandosi a +138 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,80%.calo deciso per, che segna un -0,92%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,17%, e sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,12%. Sessione debole per il listino milanese, che termina con un calo dello 0,48% sul; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 36.694 punti.A Piazza Affari risulta che ilnell'ultima è stato pari a 2,82 miliardi di euro, con un incremento di ben 533 milioni di euro, pari al 23,29% rispetto ai precedenti 2,29 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,76 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,49 miliardi di azioni del 24/07/2024.di Milano, troviamo(+1,47%),(+1,11%),(+0,98%) e(+0,91%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -14,53%.Sensibili perdite per, in calo del 4,92%.In apnea, che arretra del 4,03%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,95%.di Milano,(+3,70%),(+1,69%),(+1,43%) e(+1,27%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,98%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,85%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,67%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,39%.Tra i dati02:30: PMI manifatturiero (atteso 50,5 punti; preced. 50 punti)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. -4,5%)10:00: PMI manifatturiero (atteso 46 punti; preced. 45,8 punti)10:00: PMI composito (atteso 51,1 punti; preced. 50,9 punti)10:00: PMI servizi (atteso 52,9 punti; preced. 52,8 punti).