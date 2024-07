Borse europee deboli. Piazza Affari tiene con l'industria

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità, grazie ai rialzi messi a segno dal settore industriale.Intanto, letornano nuovamente a catalizzare l'attenzione degli investitori. A tal proposito, il mercato guarda alla testimonianza, oggi e domani, delal Congresso e ai dati chiave sull', in calendario giovedì.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. L'è sostanzialmente stabile su 2.361,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,30%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,92%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,45%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,23%, escende dello 0,90%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 34.033 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 36.276 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,33%) grazie al giudizio positivo degli analisti. Bene, inoltre,(+2,83%),(+2,44%) e(+1,21%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,73%, su ricoperture dopo i recenti rialzi.Calo deciso per, che segna un -1,59%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,62%.del FTSE MidCap,(+3,61%),(+2,92%),(+2,29%) e(+1,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,26%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,82%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,03%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,63%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,7%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,3%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,8%; preced. -1,4%)10:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -1%)10:00: Produzione industriale, annuale (preced. -2,9%).