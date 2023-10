Brembo, 1,31% del capitale non acquistato da azionisti dopo recesso

Brembo

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti, ha comunicato che il 3 ottobre 2023per l'acquisto di 4.436.622 azioni Brembo, rappresentative dell'1,32864% del capitale, per le quali è stato esercitato il diritto di recesso spettante ai titolari di azioni che non hanno concorso all'approvazione della trasformazione transfrontaliera della società, con trasferimento della sede legale dall'Italia ai Paesi Bassi.Nell'ambito dell'0fferta, sono state49.319 azioni oggetto di recesso, al prezzo unitario di 13,096 euro (pari al valore di liquidazione), rappresentative delloAll'esito dell'offerta, pertanto, lepresso gli azionisti della società sono pari a complessive 4.387.303, rappresentative del, per un controvalore complessivo di liquidazione pari a 57.456.120,09 euro.Il CdA si riserva di valutare l'opportunità di