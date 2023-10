Energia, ENEA alla conferenza in Giappone sulle tecnologie per la neutralità carbonica

(Teleborsa) -ha partecipato con il direttore generalealla V conferenza internazionale RD20 in, incentrata sulle tecnologie per l'energia pulita e la neutralità carbonica. Intervenendo alla “”, Graditi ha illustrato ai rappresentanti dei principali istituti di ricerca dei Paesi del G20 tecnologie e progetti più all’avanguardia in campo energetico, sui quali ENEA sta lavorando per accelerare il cammino verso la transizione energetica e l’impatto climatico nullo.“Eventi come questo sono fondamentali per conoscere tecnologie e iniziative di ricerca all’avanguardia in essere nei diversi Paesi del G20 e contribuire in un’ottica di collaborazione internazionale a favorire il processo didel sistema energetico ed economico su scala mondiale”, sottolinea Giorgio Graditi.“Ilrappresenta anche un’occasione per accrescere i livelli di eccellenza degli istituti di ricerca che operano nel settore delle tecnologie green, nonché esplorare e rafforzare il potenziale di collaborazione internazionale per perseguire obiettivi comuni e di interesse globale”, aggiunge Graditi. "Per tale ragione - conclude - ENEA fornirà il proprionella session organizzata dall’in occasione dellache si terrà ail prossimo dicembre”.ENEA ha partecipato anche con, responsabile del Laboratoro Smart Grid e Reti Energetiche, alla “Technical Session: Applications and impacts of H2 for decarbonization of energy sectors and for power to X”, illustrando i due progetti in corso di realizzazione nell’ambito dell’Accordo di programma sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nel contesto di Mission Innovation: “Multivector Integrated Smart Systems and Intelligent Microgrids for accelerating the energy transition” presso il Centro Ricerche ENEA di Portici (Napoli) e “Hydrogen demo Valley – Multifunctional infrastructures for experimentation and demonstration of hydrogen technologies” presso il Centro Ricerche Casaccia (Roma).