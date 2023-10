Economia, Confesercenti: quadro economico fragile, serve Manovra di grande prudenza

(Teleborsa) - "Un. La Nota mensile pubblicata dall’Istat conferma, purtroppo, ilAll’esaurimento del rimbalzo post- Covid e all’assenza di fattori espansivi in grado di contrastare gli effetti dell’alta inflazione si somma ora l’incertezza dovuta. Ai timidi segnali di ripresa sul fronte della produzione industriale si affianca, infatti, una tenuta dei consumi sempre più affidata alla- la propensione al risparmio è ai minimi dal 2012 - e pesa, come rilevato dall’Istituto di statistica, il c.", così"Attenuata, per motivi stagionali, la grande spinta proveniente dal turismo internazionale, le prospettive di questa seconda parte del 2023 puntano, dunque, a unacon una difficile conservazione degli incrementi di Pil acquisiti dai primi sei mesi dell’anno: senza il maggior contributo attribuito ai consumi, auspicando che possa realizzarsi, laInoltre - sottolinea l'associazione di categoria che rappresenta le imprese italiane del commercio, del turismo e dei servizi, dell'artigianato e della piccola industria -, per il 2024 leridimensionano le aspettative, tornando ad indicare uno scenario di crescita 'zero virgola’, mentre si acuisce l’instabilità geopolitica con la ripresa del conflitto in Medio Oriente ed il prolungamento della guerra in Ucraina. E, con un allargamento dello spread pagato dai nostri titoli di Stato"."In queste condizioni, perciò, è prioritario adottare unae capace di orientare le poche risorse disponibili aldelle famiglie: la debolezza del quadro internazionale insieme ai protratti segnali di stanchezza degli investimenti rendono, infatti, determinante la tenuta dei consumi per il raggiungimento dei pur modesti obiettivi di crescita fissati dal governo per il prossimo anno", ha concluso l'associazione.