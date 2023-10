XII edizione di Food, Wine & CO: al via il seminario sul sistema food italiano

(Teleborsa) - Al via mercoledì, 18 ottobre, la, l’appuntamento che dal 2012 valorizza l’eccellenza delle realtà italiane nel. Il seminario, organizzato dal Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media dell’Università di Roma “Tor Vergata”, è in programma, in via Portuense 1645, nell’ambito di “”. Questa edizione della fiera del fare sanità, organizzata dal polo fieristico della Capitale, da sempre dedicato ad appassionati ed esperti, studenti e studentesse, nonché ai curiosi dei settori marketing e comunicazione si concentrerà sulin relazione con i territori ed i casi aziendali innovativi e sostenibili, con un focus nell’ambito del marketing e della comunicazione e dei benchmark innovativi in ambito nazionale ed internazionale."Le crisi ci sono e perdurano. In questo scenario incerto, l’agroalimentare italiano diventa un settore chiave dell’economia. L’export ha segnato un record assoluto: il suo fatturato annuo ammonta a 179Mld (Federalimentare-Censis, 2023) e i lavoratori impegnati nel settore sono 1,2Mln (Istat, 2021), le industrie alimentari sono 70k (Coldiretti, 2022) per un giro di affari che vale 580Mld, pari a un quarto del PIL nazionale",, docente di Marketing, Comunicazione e Media a Tor Vergata e Curatrice di"Quest’anno, a dodici anni dalla prima edizione, cercheremo di capire che direzione ha preso il sistema agroalimentare italiano, nel dialogo crescente con l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale. Credo che fare impresa, mi riferisco in particolare al sistema agroindustriale, sia diventata una necessità sostanziale per (ri)mettere in moto l’economia. L’impresa, ma anche gli organi statali, devono generare benessere e valorizzare il Made in Italy nel mondo, nell’ottica di fare cultura alimentare e promuovere il prodotto mediterraneo salubre, che deve essere accessibile a tutti, perché il diritto alla qualità del cibo deve diventare una regola. La salute pubblica italiana è infatti in crisi e tra le cause c’è l’obesità, spesso legata a problemi di alimentazione, che ha ormai raggiunto 23 milioni di persone, ovvero il 46% della popolazione adulta e il 24,3% tra bambini e adolescenti (Italian Barometer Diabetes Observatory (IBDO) Foundation, 2022). Questo ha causato anche un aumento delle malattie croniche e cardiovascolari, una situazione che possiamo combattere lavorando sulla promozione di una cultura alimentare salubre, sostenibile e accessibile",