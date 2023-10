MFE, raggruppamento azioni efficace dal 23 ottobre

MFE A

MFE B

(Teleborsa) -(ex Mediaset, che ora scambia con azioni) ha comunicato chedi categoria A e delle azioni ordinarie di categoria B. In particolare: ogni n° 5 Azioni Ordinarie A saranno raggruppate in n° 1 nuova Azione Ordinaria A, con mantenimento del valore nominale unitario di ciascuna nuova Azione Ordinaria A all’ammontare ante-raggruppamento, ossia 0,06 euro; ogni n° 5 Azioni Ordinarie B saranno raggruppate in n° 1 nuova Azione Ordinaria B, con mantenimento del valore nominale unitario di ciascuna nuova Azione Ordinaria B all’ammontare ante-raggruppamento, ossia 0,60 euro.Il raggruppamento, che sarà eseguito assicurando che nessun costo diretto sarà sostenuto dagli azionisti, è volto a consentire la, semplificando così gli adempimenti amministrativi legati alle stesse, ricorda una nota.Per effetto del raggruppamento,delle azioni ordinarie e, in particolare: le Azioni Ordinarie A cambieranno codice ISIN da NL0015000MZ1 a NL0015001OI1; e le Azioni Ordinarie B cambieranno codice ISIN da NL0015000N09 a NL0015001OJ9.