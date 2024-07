Edil San Felice, commessa da 13 milioni per l'espansione del Politecnico di Milano

Edil San Felice

(Teleborsa) -, Società Benefit, primario operatore integrato attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia,si è aggiudicata, all’interno di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da S.A.C.S. (Capogruppo) - EDILSAN FELICE- OPERAZIONE - C.M.O., di un appalto dal valore complessivo di 145.100.000 euro dal Politecnico di Milano e dal Comune di Milano per l’espansione dell’Ateneo nell’area “goccia di Bovisa”.La quota in capo a Edil San Felice è di 13.604.000 milioni di euro di cui 6.000.000,00 appartenenti alle categorie OG3 (Strade) e 7.604.000,00 appartenenti alla categoria OG1 (Edifici civili).I lavori, spiega una nota, consisteranno nella realizzazione di cinque edifici destinati ad ospitare uffici di start up, due edifici delle scuole civiche del Comune di Milano, un’area dove verrà realizzata un food court, e “la Corniche”, ossia la strada perimetrale nell’area “Bosco della Goccia”.L’avvio dei lavori è fissato per il mese di settembre 2024 e la durata complessiva è di quattro anni.