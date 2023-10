Auto elettriche, le difficoltà dei giganti europei del leasing

(Teleborsa) - Un nuovo rapporto di(T&E) mostra come le, nonostante le reiterate dichiarazioni di leadership climatica,Utilizzando sette indicatori per valutare il loro impegno nella decarbonizzazione, nessuna delle società oggetto dello studio - Volkswagen Financial Services, Mobilize Financial Services, ALD I Leaseplan[1], Arval, Leasys, Alphabet e Athlon - mostra performance sufficienti. Analizzando più specificamente l’Italia, la “maglia nera” va a Leasys, che prima della fusione di altri due colossi (ALD e Leaseplan, avvenuta nel 2023) era in Italia il più grande player del settore. La società di proprietà di Stellantis e Crédit Agricole - in base ai dati accessibili - registra una quota di auto elettriche (BEV) immatricolate nel 2022 del solo 2,3%, ben al di sotto della pur modesta quota del mercato generale italiano (3,8%).Le sette società di leasing analizzate nel rapporto controllano una flotta stimata in 9,3 milioni di auto nell'UE e rappresentano, nel 2022, quasi un terzo di tutte le immatricolazioni di auto nuove (30.0%). Alle sole nuove immatricolazioni del leasing operativo italiano, lo scorso anno, sono da associare 1 milione di tonnellate di CO2 emessa (sulle 2,7 totali del nuovo immatricolato complessivo.“Le grandi aziende del leasing, di fronte all’emergenza climatica, appaiono oggi come parte del problema e non della soluzione”, dichiarano congiuntamente Transport & Environment, Kyoto Club, Greenpeace, Cittadini per l’Aria, WWF. “Nonostante il loro marketing promuova l’immagine di aziende ‘verdi’, in Italia il settore del leasing mostra tassi di elettrificazione modestissimi, meno del 4%, in linea con l’andamento complessivo di un mercato nazionale tra i peggiori in Europa e assai lontano dalla traiettoria di decarbonizzazione dell’Unione. Eppure queste aziende rappresentano quasi un terzo delle nuove auto che ogni anno fanno ingresso sulle europee. Devono essere all’altezza delle loro responsabilità, che sono enormi, e prendere impegni solidi e credibili per ridurre le emissioni”.Al contrario delle case automobilistiche europee, che nella maggior parte dei casi hanno obiettivi di elettrificazione del 100% delle loro flotte già al 2030, a oggi nessuna società di leasing si è impegnata a eliminare completamente le auto a combustibile fossile. Solo ALD I Leaseplan ha piani chiari e pubblici di adozione di BEV; mentre le altre società di leasing hanno obiettivi deboli o spesso semplicemente assenti. Inoltre l’accessibilità ai dati relativi alle flotte del leasing è spesso parziale e insufficiente: le società non pubblicano dati sulle immatricolazioni e sulle tipologie di veicoli noleggiati nell'UE, rendendo difficile verificare i progressi in materia di elettromobilità. T&E ha contattato tutte le sette società di leasing per ottenere dati sulle loro flotte auto.Per incentivare la transizione energetica nel settore trasporti, i Paesi più industrializzati impiegano schemi di incentivi alla domanda (ecobonus) orientati a privilegiare esclusivamente le auto a zero emissioni (Francia, Germania, UK, Svezia) - afferma a Teleborsa,-. La fiscalità dell’auto è orientata a sostenere il passaggio ai veicoli elettrici:in Paesi come la Svezia, Norvegia e Germania; impiegano una tassazione parametrata sulle emissioni di CO2, modulando le diverse leve fiscali per far valere il principio del "chi inquina paga". Paesi come Norvegia, Belgio, Olanda non applicano solo bonus: tramite pesanti malus sono riusciti a disincentivare drasticamente l’acquisto di veicoli inquinanti.Inghilterra, Belgio ed Austria puntano strategicamente a decarbonizzare in primis le flotte aziendali, composte di auto con percorrenze annuali più alti di quelle delle auto private, e quindi potenzialmente più emissive; e inoltre perché, essendo rivendute sul mercato di seconda mano in tempi rapidi, questi veicoli rendono accessibile l’acquisto dei veicoli elettrici alle famiglie a medio-basso reddito.Olanda, Germania, Francia e Austria hanno creato meccanismi di credito per l'energia rinnovabile immessa nei trasporti.I Paesi favoriscono la transizione dispiegando infrastrutture di ricarica capillari ed efficienti, e mettono a punto piani industriali che sostengono e orientano la riconversione dell'industria, includendo la riqualificazione dei lavoratori. Stanno anche sostenendo la catena di valore dell’elettrico: gli impianti per la produzione delle batterie, l’approvvigionamento di materiali critici, il riciclo e la raffinazione (è il caso della Francia.I costi iniziali che un'azienda deve affrontare per elettrificare la sua flotta- spiega Elena Lake - come il numero dei veicoli, la possibilità di installare infrastrutture di ricarica nei parcheggi aziendali, la facilità di allaccio alla rete elettrica. La transizione ad una flotta elettrica comporta un investimento iniziale che, se realizzato correttamente, si ripaga generalmente entro 3-5 anni.La decisione aziendale viene determinata dal calcolo costo totale di possesso (TCO) del veicolo, che tiene conto di tutti i costi associati alla proprietà e all’utilizzo di un veicolo inclusi l’acquisto, la manutenzione, il carburante, le tasse e le assicurazioni. I fattori che incidono sulla massimizzazione dei risparmi, e quindi su un TCO a favore dei veicoli elettrici, sono la presenza di incentivi, il differenziale fiscale ed il differenziale di costo tra elettricità e diesel/benzina; la possibilità di associare alla ricarica privata impianti di generazione rinnovabile (tipicamente fotovoltaico), alte percorrenze annue, i minori costi di manutenzione.Per il passaggio alla flotta aziendale elettrica un fattore rilevante è la, che a sua volta determina il TCO: la responsabilità è quindi anche in capo al legislatore, che attraverso interventi di policy mirati ha il compito di accelerare la transizione alla mobilità sostenibile.“In Italia il settore del leasing, contrariamente a quanto rivendica, non sta accelerando la transizione: la percentuale di BEV immatricolata purtroppo riflette il ritardo italiano” conclude Elena Lake. “Il nostro mercato dell’elettrico è rallentato da problemi normativi, specialmente per quanto riguarda la fiscalità, e da una generale inazione della politica. Le società di leasing dovrebbero spendere il loro peso anche per chiedere pubblicamente politiche di maggiore sostegno alla mobilità elettrica, se intendono decarbonizzare rapidamente le loro flotte.Il report, per l’Italia, evidenzia come le emissioni medie reali del settore leasing siano maggiori rispetto a quelle del restante mercato (149 g CO2/km contro 141 g CO2/km), e come le auto siano mediamente più grandi e pesanti (SUV e grandi autovetture, tipicamente i segmenti D ed E, valgono nel leasing il 15% contro il 9% nel restante mercato). Inoltre le aziende immatricolano una quota più che doppia di PHEV rispetto alle BEV (9.1% vs 3.9%), privilegiando quindi una tecnologia più emissiva dell’elettrico puro, e nei loro target non distinguono in maniera trasparente tra queste due opzioni. Mentre il governo francese toglie ogni beneficio fiscale alle plug in hybrid, che emettono da 5 a 7 volte più dei valori emissivi ufficiali, in Italia lo spunto green delle società di leasing sembra risolversi frequentemente nell’indirizzare i manager delle aziende verso veicoli PHEV, spesso segmenti premium, auto molto grandi e pesanti, beneficiando di una fiscalità vantaggiosa in virtù delle distorsioni della normativa italiana.L'analisi classifica le aziende anche in base alle emissioni di CO2, alla quota di ibridi plug-in (PHEV) e alla quota di auto di grandi dimensioni. Secondo T&E, sulla maggior parte di questi parametri i giganti del leasing non sono riusciti a dimostrare una leadership verde.Financial Services (VWFS), la più grande società di leasing dell'UE, ha dichiarato di "guidare la transizione verso la mobilità a zero emissioni"; ma lo studio rileva, per la prima metà del 2023, che le nuove immatricolazione dell'azienda hanno emissioni di CO2 più elevate rispetto al resto del mercato, sia in Francia (111 contro 99g CO2/km) che in Italia (126 contro 120g CO2/km).- la terza società di leasing dell'UE, di proprietà della banca francese BNP Paribas - ha dichiarato di essere "impegnata a far crescere la quota di veicoli elettrici a un ritmo doppio rispetto al mercato". Tuttavia Arval ha resa pubblica una crescita delle auto elettriche del 36,4% nella prima metà del 2023, che sebbene positiva è lontana dall’essere il doppio del mercato (che avrebbe coinciso col 43,4%); ma, soprattutto, la metà di questi veicoli elettrici è costituita da ibridi plug-in (PHEV), veicoli con emissioni non migliori di molti modelli a benzina e diesel. In Italia, oltre alla performance negativa di, vi è da registrare lo scarso tasso di elettrificazione anche di(2,8%), società del gruppo Mercedes-Benz Group, che pubblicamente dichiara di voler superare la quota di elettrico del mercato nazionale (e manca di farlo); e la quota diancor più bassa (2,5%) del gruppo BMW Alphabet, autodefinitosi “pioniere della e-mobility” eppure lontano da ogni primato.T&E ricorda che le maggiori aziende del leasing registrano margini di profitto tra il 12% e il 50%, arrivando a superare, come nei casi di ALD I Leaseplan e Arval, il miliardo di euro di ricavi annui. Hanno la capacità economica per accelerare significativamente la mobilità elettrica.T&E invita le sette aziende oggetto dello studio a fissare un obiettivo di 100% BEV entro il 2028. Un target di questo tipo si tradurrebbe in 11,9 milioni di BEV in più sulle strade e a un risparmio di CO2 di 73 milioni di tonnellate entro il 2030.