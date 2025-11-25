Europa, immatricolazioni auto ancora in rialzo a ottobre. Stellantis +4,6%

Volkswagen

Stellantis

Renault

Tesla

(Teleborsa) - A2025 lesono aumentato del 5,8% rispetto allo stesso mese del 2024, mentre da inizio anno segnano un +1,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, segnando il, secondo i dati dell'Associazione europea dei costruttori di automobili (ACEA).Nonostante questo recente slancio positivo, i. La quota di mercato delle auto elettriche a batteria ha raggiunto il 16,4% da inizio anno, i veicoli ibridi elettrici sono la tipologia di alimentazione più popolare tra gli acquirenti, con gli ibridi plug-in che continuano a guadagnare terreno.Fino a ottobre 2025, le auto elettriche a batteria rappresentavano il 16,4% della quota di mercato dell'UE, in aumento rispetto al valore di riferimento del 13,2% registrato a ottobre 2024 da inizio anno. Le immatricolazioni di auto ibride elettriche hanno conquistato il 34,6% del mercato, rimanendo la scelta preferita dai consumatori dell'UE. Nel frattempo, la quota di mercato combinata delle auto a benzina e diesel è scesa al 36,6%, rispetto al 46,3% registrato nello stesso periodo del 2024.Nei primi dieci mesi del 2025, sono state immatricolate 1.473.447 nuove, che rappresentano il 16,4% della quota di mercato dell'UE. I quattro mercati più grandi dell'UE, che insieme rappresentano il 62% delle immatricolazioni di auto elettriche a batteria, hanno registrato incrementi: Germania (+39,4%), Belgio (+10,6%), Paesi Bassi (+6,6%) e Francia (+5,3%).I dati di ottobre 2025 mostrano anche un aumento delle immatricolazioni di nuovenell'UE, che hanno raggiunto le 3.109.362 unità, trainate dalla crescita nei quattro mercati principali: Spagna (+27,1%), Francia (+26,3%), Germania (+10,3%) e Italia (+8,9%). I modelli ibridi elettrici rappresentano il 34,6% del mercato totale dell'UE.Le immatricolazioni di auto elettriche ibride plug-in continuano a crescere, raggiungendo le 819.201 unità nello stesso periodo. Questo è stato trainato dall'aumento dei volumi in mercati chiave come Spagna (+109,6%), Italia (+76,5%) e Germania (+63,4%). Di conseguenza, le auto elettriche ibride plug-in rappresentano ora il 9,1% delle immatricolazioni di auto nell'UE, in aumento rispetto al 7% dell'anno scorso.La variazione su base annua a ottobre 2025 ha mostrato un aumento del 38,6% per le auto elettriche a batteria e del 9,4% per le auto elettriche ibride, mentre le auto elettriche ibride plug-in hanno registrato un aumento del 43,2%.Da inizio anno a ottobre, le immatricolazioni di auto asono diminuite del 18,3%, con cali in tutti i principali mercati. La Francia ha registrato il calo più significativo, con un crollo delle immatricolazioni del 32,3%, seguita da Germania (-22,5%), Italia (-16,9%) e Spagna (-13,7%).Con 2.459.151 nuove auto immatricolate finora, la quota di mercato della benzina è scesa al 27,4% dal 34% dello stesso periodo dell'anno scorso. Analogamente, il mercato delle autoè diminuito del 24,5%, con una quota del 9,2% a ottobre 2025. Inoltre, la variazione su base annua di ottobre 2025 ha mostrato un calo del 14,3% per la benzina e del 21,9% per il diesel.Le vendite complessive nell'sono state 1,092 milioni di autovetture nel mese di ottobre (+4,9% su anno), con un aumento dell'1,9% da inizio anno.Le immatricolazioni diaumentano su base annua rispettivamente del 6,5%, 4,6% e 10,6%. Nonostante ciò, le immatricolazioni di(che comprende tra gli altri i marchi Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Peugeot, Opel/Vauxhall, Citroen e Ds) diminuiscono del 4,7% dall'inizio dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre quelle di Volkswagen salgono del 4,6% e quelle di Renault del 7,3%. Guardando al periodo gennaio-ottobre, le quote di mercato di Volkswagen, Stellantis e Renault sono, rispettivamente, del 26,9%, 14,7% e 10,1%.Le vendite dicalano del 48,5% a ottobre rispetto a un anno fa (quota di mercato dal 1,3% a 0,6%), mentre quelle di BYD aumentano del 206,8%, arrivando a detenere l'1,6% della quota di mercato rispetto allo 0,5% dell'ottobre 2024.