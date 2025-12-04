Milano 15:02
43.415 +0,08%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 15:02
9.710 +0,19%
Francoforte 15:02
23.897 +0,86%

Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Telecommunications

L'Indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni guadagna lo 0,85% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 339,18 punti.
