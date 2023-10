Fincantieri costruirà altre due unità ibride per l'eolico offshore

Fincantieri

(Teleborsa) -, fra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali e parte del gruppo, e il, hanno firmato un contratto per la progettazione e la costruzione di due Commissioning Service Operation Vessel (CSOV) ibridi. Il contratto prevede anche l’opzione per due navi addizionali.Laè programmata nel secondo trimestre del 2025.Si tratta di piattaforme estremamente versatili che svolgeranno operazioni di supporto ai parchi eolici offshore, con un focus sulla logistica a bordo e la sicurezza.Le, sono predisposte per operare con il metanolo verde e sono dotate di un sistema a batterie ibrido. La prima nave sarà costruita in Romania, con allestimento e consegna in Norvegia. La seconda sarà interamente realizzata presso il cantiere di Vung Tau, in Vietnam. Potranno ospitare 120 persone a bordo., ha commentato: “Questo nuovo ordine è un’ulteriore conferma dell’expertise maturata da Vard nel mercato Csov e rafforza il ruolo dell’eolico offshore come terzo pilastro fondamentale del nostro business.”.Windward Offshore è un consorzio guidato da SeaRenergy Group, il ramo dedicato ai servizi di eolico offshore del gruppo ASSC. Quest’ultima è una società con più di 180 anni di storia che si occupa principalmente di navi destinate al trasporto merci. Del consorzio fanno parte anche Holding GmbH, Blue Star Group GmbH & Cie. KG, Diana Shipping Inc. e SeraVerse GmbH.