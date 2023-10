Goldman Sachs AM, raccolti 4 miliardi di dollari per fondo infrastrutturale

(Teleborsa) -haper una livello globale. Il West Street Infrastructure Partners IV (WSIP IV) ha raccolto capitale da un gruppo eterogeneo di investitori istituzionali e con un patrimonio netto elevato, insieme a impegni significativi da parte di Goldman Sachs e dei suoi dipendenti, si legge in una nota."La raccolta fondi WSIP IVinfrastrutturale globale - ha commentato Philippe Camu, Chairman of Infrastructure presso Goldman Sachs Asset Management - Siamo grati della partnership sia dei nostri investitori esistenti che di quelli nuovi e attendiamo con impazienza ciò che ci aspetta per il nostro franchising".WSIP IV ha, diversificate per area geografica e settori, tra cui: Synthica, Froy, Verdalia, GridStor, ImOn Communications e Adapteo.