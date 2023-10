Il Decreto Energia non va in Cdm, Unc: "Mercato tutelato sia prorogato senza se e senza ma"

(Teleborsa) - "Attendiamo fiduciosi! Non è una settimana in più o in meno quello che ci preoccupa, ma che il mercato tutelato sia prorogato senza se e senza ma, sia per la luce che per il gas, fino al gennaio 2025. Nelle bozze circolate in questi giorni, infatti, c'era un diverso trattamento ma solo per i clienti vulnerabili, non il rinvio della tutela per tutti". È quanto affermacommentando la notizia che ilnon sarà discusso oggi al Cdm e il suo esame sarebbe rinviato alla prossima settimana.Secondo loda giugno 2021, ossia prima dei rialzi scattati a partire da luglio, a settembre 2023, la luce del mercato libero in Italia è rincarata del 109,6% contro il 21,3% del tutelato, più di 5 volte tanto, mentre considerando il primo dato utile del gas rilevato dall'Istat, dicembre 2021, il libero da allora è aumentato del 47,4% contro un calo dell'11,4% del tutelato, un divario di 58,8 punti percentuali.