All’Aeroporto di Bergamo la logistica B2B con il supporto di Alibaba.com

(Teleborsa) - Il mondo dellasi è ritrovato all’per un ampio confronto su. Una tipologia commerciale che trova sempre più ampia adesione nel mondo delle imprese. A testimoniarlo, la partecipazione didi Lombardia e Nord Italia.Un evento organizzato da, società di gestione dell’Aeroporto di Milano Bergamo, con, e una realtà di primo livello internazionale come, che gestisce una piattaforma per l’export B2B con un raggio d’azionee che contaA rendere l’evento unancora più approfondito sotto il profilo della fiscalità e delle regole alle barriere ha concorso la presenza istituzionale dell’L’evento, ospitato in uno dei moderni capannoni rispondenti a requisiti di innovazione e modularità, ha riservato ancheproprio per mettere a fuoco le opportunità che nascono intorno albergamasco, che comprende una, unaeroportuale dedicato,, oltre alla presenza degli. Una filiera logistica a disposizione delle aziende esportatrici, per lo sviluppo di relazioni commerciali B2B, avvalendosi delle ampie potenzialità offerte dalla piattaforma Alibaba.