Logistica, Confetra presenta modello contrattuale per garantire trasparenza negli appalti

(Teleborsa) - Uno schema contrattuale per garantiree tutela del lavoro neglidi logistica. A presentarlo, la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, durante una conferenza stampa che si è tenuta a Roma."Non si può continuare a criminalizzare un intero settore per colpa di alcune pratiche scorrette e illegali la logistica ha bisogno di regole chiare e vincolanti, non di generalizzazioni. Oggi presentiamo un modello concreto per distinguere chi rispetta le regole da chi cerca scorciatoie", ha spiegato, Presidente Confetra, parlando a margine.Questo nuovo modello è un modo per offrire alle imprese uno strumento operativo, già conforme alla normativa vigente, capace di prevenire le distorsioni più frequenti e di valorizzare le realtà sane del settore.Secondo il prof., che ha elaborato lo schema di contratto di appalto, si tratta di un lavoro che "contiene sia le linee guida per capire e applicare correttamente la disciplina vigente sia il contratto tipo, cioè un modello di contratto di appalto che risponda alle esigenze poste dalla legislazione attuale. Il plusvalore sta nell'essere sicuri di redigere un contratto come si deve e che non presenti rischi sul piano giudiziale più del necessario. Non ci proponiamo solo di applicare correttamente la legislazione esistente e di aiutare gli associati a Confetra a fare altrettanto, ma anche di promuovere una riforma legislativa che semplifichi e rafforzi la protezione dei lavoratori dove è necessaria ed eviti di avere un effetto di incertezza che non giova alle imprese né ai lavoratori. Quindi semplificazione e maggiore certezza del diritto in questo campo vitale", ha concluso.Applicazione integrale da parte dell’appaltatore del, per impedire trattamenti economici e normativi al ribasso; Rispetto rigoroso della normativa in materia di; Divieto assoluto di subappalto; Obbligo per l’appaltatore di dimostrare la propria affidabilità finanziaria, tecnica, fiscale e previdenziale;. Sono i punti fondamentali su cui si basa il contratto.Confetra ha inoltre rilanciato la richiesta di riattivazione del "Tavolo della Legalità sugli Appalti di Logistica", avviato in passato insieme a Ministeri competenti, organizzazioni datoriali e sindacali, che aveva già prodotto risultati significativi prima di essere interrotto.Infine, la Confederazione ha confermato l’impegno del settore per la trasparenza fiscale, ricordando di aver promosso l’introduzione nella legge di bilancio 2025 del meccanismo del reverse charge IVA per gli appalti di logistica. Ora si sollecita l’approvazione dei decreti attuativi per renderlo pienamente operativo.