Rosetti Marino, commessa da Saipem per 300 milioni di euro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia, si è aggiudicata un nuovo progetto perper un valore superiore aIl progetto è stato assegnato daed è relativo a un contratto Engineering, Procurement & Construction, (EPC) per la realizzazione di unda circa 5.000 tonnellate che verrà installato sulla struttura offshore DP4,. Il progetto è destinato a Mellitah Oil & Gas B.V. - Libyan Branch, un consorzio costituito da National Oil Corporation of Libya ed Eni North Africa.Lo scopo del lavoro del progetto assegnato a Rosetti Marino comprende l'ingegneria, l'approvvigionamento dei materiali, i lavori di costruzione ed il load out (EPC) per la consegna del modulo GRM, oltre alle attività di modifica della piattaforma DP4 per poter ricevere il gas proveniente dal GRM ed al rifacimento del modulo alloggi della piattaforma stessa, si legge in una nota. Le attività inizieranno immediatamente e si prevede che saranno