PA, Zangrillo: PNRR sfida fondamentale

(Teleborsa) - Il ministro della Funzione pubblica,, ha dichiarato che ilè "una sfida importante, fondamentale per il nostro Paese" e il lavoro della pubblica amministrazione "lo stiamo facendo alimentando un continuo dialogo tra le funzioni centrali e gli enti territoriali". Intervenendo all'assemblea dell'di Genova, Zangrillo ha spiegato di aver impostato la sua attività al Ministero concentrandosi sul "capitale umano": "vale sia per leche per gli, che in questa fase hanno la necessità di disporre di tutte quelle risorse per realizzare il PNRR". "Gli enti territoriali – ha aggiunto – hanno delle criticità, come la disponibilità di segretari comunali". Zangrillo ha quindi ricordato che sono state introdotte delle norme grazie alle quali ledel PNRR potranno essere utilizzate anche reperireZangrillo ha poi affermato di essere "convinto che ogni organizzazione possa funzionare se ha unattrezzato dal punto di vista della competenza e della motivazione per quello che fa. Stiamo cercando di realizzare una serie di iniziative che consentano, soprattutto agli enti territoriali, di disporre dellee delle risorse per farli funzionare". Il ministro della Funzione pubblica ha inoltre ricordato che "qualche settimana fa ho lanciato sulla tv pubblica uno spot che propone uno slogan: il passaggio dalla narrazione delal posto figo. Dobbiamo interrompere una narrazione che non è piu' al passo con i tempi e non descrive più un contesto che può essere attrattivo per le"."Oggi i giovani che vogliono esprimere il loronon cercano il posto fisso, ma un'organizzazione che sia in grado di valorizzare i loro contenuti e capacità – ha proseguito –. Noi dobbiamo essere capaci di proporre unfatto di competenze e della possibilità di crescere, anche a livello retributivo". Zangrillo ha ribadito che "stiamo lavorando sullae sulla. Prima della pandemia il tempo medio delleera di 780 giorni. Ora abbiamo avviato un portale, InPa, e ridotto il tempo delle procedure a 6 mesi".Quanto alle indiscrezioni sul possibilenella pubblica amministrazione, il ministro ha affermato che "l'aspirazione di un datore di lavoro, e la pubblica amministrazione è il più grande con 3,2 milioni di lavoratori, è quello di valorizzare il merito e non guardare ai meccanismi per licenziare". Zangrillo ha comunque dichiarato di non aver avuto alcuna interlocuzione con ilsu questo tema, "per cui al momento non mi sembra che sia un ipotesi in campo".Il ministro ha poi parlato anche della manovra. "Abbiamo un'ipotesi die ci lavoreremo in queste settimane ma certamente l'obiettivo del governo è quello di sostenere gli enti territoriali. Gli enti territoriali hanno un ruolo fondamentale nella realizzazione del PNRR e quindi li dobbiamo dotare di tutte le risorse sia finanziarie sia umane per raggiungere l'obiettivo del 2026 di realizzazione del piano", ha dichiarato."Stiamo facendo unimportante su tutto il capitale umano della pubblica amministrazione e soprattutto sui comparti più critici che sono, in questo momento particolarmente sollecitati da quello che accade nel contesto internazionale, e la. Abbiamo ottenuto con la legge di bilancio un importo molto importante, quasi 8 miliardi, di cui 3 vanno alla sanità e su questi 2,3 saranno destinati aldeie quindi per sostenere le retribuzioni del personale medico e infermieristico e 700 milioni per aggredire quelle criticità che sono soprattutto le liste di attesa che stanno angustiando il nostro sistema", ha aggiunto Zangrillo.