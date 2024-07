PNRR, Cabina di regia su stato di attuazione misure per housing universitario

(Teleborsa) - Si è svolta nel primo pomeriggio la Cabina di regia, convocata e presieduta dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR,, alla presenza del Ministro dell’Università e della Ricerca,, del Ministro dell’Economia e delle Finanze,e del Commissario Straordinario per gli alloggi universitari,, per la verifica dello stato di attuazione delle misure concernenti l’housing universitario."Nel corso della riunione – si legge in una nota di Palazzo Chigi – è stato fatto il punto sull’attuazione della misura ed è stato avviato un, con il Commissario di Governo, sulle iniziative da intraprendere per il conseguimento del target, valorizzando altresì le migliori pratiche e promuovendo interventi operativi finalizzati a superare alcune osservazioni sollevate dagli operatori impegnati nel settore degli alloggi universitari".