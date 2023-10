Redelfi acquista GPA per accelerare nello storage in Italia

Redelfi

(Teleborsa) -, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, hadalla società di diritto italiano TZU. L'acquisizione, che ha ad oggetto una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di GPA, è stata realizzata con il fine ultimo di, per garantire il raggiungimento dell'ambizioso target di sviluppo previsto dall'accordo recentemente concluso con il Gruppo WRM.GPA, per il tramite della controllata REC Storage, società costituita nel febbraio 2023, è attualmente impegnata nello sviluppo di unaIlper l'acquisizione è stato fissato nell'importo di 300 mila euro, oltre ad unche sarà riconosciuto in un numero di 1.550.000 azioni Redelfi di nuova emissione che TZU avrà diritto di sottoscrivere nel dicembre 2028 al prezzo di 2 euro per azione, oppure eventualmente, in una somma di denaro pari a 11,2 milioni di euro qualora il valore del titolo Redelfi al 1° dicembre 2028 sia superiore ad 9,2 euro per azione."L'acquisizione di GPA consente a Redelfi di accelerare l'attività di sviluppo sul mercato italiano, apportando una pipeline articolata di progetti che in parte potranno essere messi a fattor comune nella joint venture con il Gruppo WRM ed in parte potranno essere offerti a terzi investitori", ha commentato il