Accenture acquista l'italiana Cabel Industry per crescere nei servizi alle banche

(Teleborsa) - Accenture
, colosso globale della consulenza, ha stipulato un accordo con il Gruppo Fibonacci per l'acquisizione di Cabel Industry
, azienda tecnologica italiana che fornisce servizi specializzati di core banking e servizi IT a istituti finanziari di medie dimensioni. I termini della transazione non sono stati resi noti
L'acquisizione amplierà il portafoglio di servizi gestiti di Accenture Financial Advanced Solutions & Technology (AFAST), il centro di eccellenza tecnologico dell'azienda dedicato ai servizi finanziari in Italia. Integrando le competenze di Cabel Industry, insieme ai suoi circa 200 professionisti
, AFAST sarà in una posizione migliore per fornire soluzioni IT avanzate per i settori bancario e assicurativo.
"I servizi di core banking e di gestione del credito stanno attraversando una profonda trasformazione, guidata dalle nuove esigenze di modernizzazione, scalabilità e produttività - ha dichiarato Teodoro Lio
, responsabile della market unit di Accenture in Italia - L'integrazione di Cabel Industry in Accenture rafforza significativamente la nostra proposta di core banking
. La loro piattaforma specializzata e la loro competenza di settore ci consentono di accelerare l'offerta di soluzioni flessibili e industrializzate, in linea con le priorità tecnologiche in continua evoluzione delle banche italiane".Dal 2023
, Accenture ha completato sette acquisizioni strategiche in Italia
, tra cui IQT (Engineering Managed Services), Ammagamma (AI), Intellera Consulting (Pubblica Amministrazione), Fibermind (reti 5G e fibra ottica), Customer Management IT e SirfinPA (Giustizia e Sicurezza), e la divisione Integrated Product Support di SIPAL (Aerospazio e Difesa).