Accenture acquista l'italiana Cabel Industry per crescere nei servizi alle banche

(Teleborsa) -, colosso globale della consulenza, ha stipulato un, azienda tecnologica italiana che fornisce servizi specializzati di core banking e servizi IT a istituti finanziari di medie dimensioni. I termini della transazione non sono stati resi notiL'acquisizione amplierà il portafoglio di servizi gestiti di Accenture Financial Advanced Solutions & Technology (AFAST), il centro di eccellenza tecnologico dell'azienda dedicato ai servizi finanziari in Italia. Integrando le competenze di Cabel Industry, insieme ai suoi, AFAST sarà in una posizione migliore per fornire soluzioni IT avanzate per i settori bancario e assicurativo."I servizi di core banking e di gestione del credito stanno attraversando una profonda trasformazione, guidata dalle nuove esigenze di modernizzazione, scalabilità e produttività - ha dichiarato, responsabile della market unit di Accenture in Italia - L'integrazione di Cabel Industry in Accenture. La loro piattaforma specializzata e la loro competenza di settore ci consentono di accelerare l'offerta di soluzioni flessibili e industrializzate, in linea con le priorità tecnologiche in continua evoluzione delle banche italiane"., Accenture ha completato, tra cui IQT (Engineering Managed Services), Ammagamma (AI), Intellera Consulting (Pubblica Amministrazione), Fibermind (reti 5G e fibra ottica), Customer Management IT e SirfinPA (Giustizia e Sicurezza), e la divisione Integrated Product Support di SIPAL (Aerospazio e Difesa).