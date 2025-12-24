Milano 23-dic
Accenture acquista l'italiana Cabel Industry per crescere nei servizi alle banche

(Teleborsa) - Accenture, colosso globale della consulenza, ha stipulato un accordo con il Gruppo Fibonacci per l'acquisizione di Cabel Industry, azienda tecnologica italiana che fornisce servizi specializzati di core banking e servizi IT a istituti finanziari di medie dimensioni. I termini della transazione non sono stati resi noti

L'acquisizione amplierà il portafoglio di servizi gestiti di Accenture Financial Advanced Solutions & Technology (AFAST), il centro di eccellenza tecnologico dell'azienda dedicato ai servizi finanziari in Italia. Integrando le competenze di Cabel Industry, insieme ai suoi circa 200 professionisti, AFAST sarà in una posizione migliore per fornire soluzioni IT avanzate per i settori bancario e assicurativo.

"I servizi di core banking e di gestione del credito stanno attraversando una profonda trasformazione, guidata dalle nuove esigenze di modernizzazione, scalabilità e produttività - ha dichiarato Teodoro Lio, responsabile della market unit di Accenture in Italia - L'integrazione di Cabel Industry in Accenture rafforza significativamente la nostra proposta di core banking. La loro piattaforma specializzata e la loro competenza di settore ci consentono di accelerare l'offerta di soluzioni flessibili e industrializzate, in linea con le priorità tecnologiche in continua evoluzione delle banche italiane".

Dal 2023, Accenture ha completato sette acquisizioni strategiche in Italia, tra cui IQT (Engineering Managed Services), Ammagamma (AI), Intellera Consulting (Pubblica Amministrazione), Fibermind (reti 5G e fibra ottica), Customer Management IT e SirfinPA (Giustizia e Sicurezza), e la divisione Integrated Product Support di SIPAL (Aerospazio e Difesa).
