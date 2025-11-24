La Thailandia accelera lo stanziamento di 15 miliardi di dollari in progetti bloccati per stimolare la crescita

(Teleborsa) - La Thailandia
scommette che accelerare l'investimento di 480 miliardi di baht (14,8 miliardi di dollari) in progetti di investimento bloccati contribuirà a sostenere lo slancio economico
.
Lunedì i ministri dell'Economia hanno approvato il piano "Thailand Fast Pass
" per accelerare circa 80 importanti progetti
che hanno già ottenuto l'approvazione del Board of Investment ma sono bloccati da permessi statali
, visti, servizi pubblici e costruzione di fabbriche, ha affermato il ministro delle Finanze Ekniti Nitithanprapas
.
"Il Fast Pass contribuirà a stimolare gli investimenti nel breve termine
, dato che questo governo ha poco tempo", ha affermato Ekniti, aggiungendo che una revisione separata delle normative obsolete
mira a facilitare gli investimenti nel lungo periodo. "Ciò aumenterà la competitività, creerà occupazione e inietterà denaro nell'economia".