La Thailandia accelera lo stanziamento di 15 miliardi di dollari in progetti bloccati per stimolare la crescita
(Teleborsa) - La Thailandia scommette che accelerare l'investimento di 480 miliardi di baht (14,8 miliardi di dollari) in progetti di investimento bloccati contribuirà a sostenere lo slancio economico.

Lunedì i ministri dell'Economia hanno approvato il piano "Thailand Fast Pass" per accelerare circa 80 importanti progetti che hanno già ottenuto l'approvazione del Board of Investment ma sono bloccati da permessi statali, visti, servizi pubblici e costruzione di fabbriche, ha affermato il ministro delle Finanze Ekniti Nitithanprapas.

"Il Fast Pass contribuirà a stimolare gli investimenti nel breve termine, dato che questo governo ha poco tempo", ha affermato Ekniti, aggiungendo che una revisione separata delle normative obsolete mira a facilitare gli investimenti nel lungo periodo. "Ciò aumenterà la competitività, creerà occupazione e inietterà denaro nell'economia".
