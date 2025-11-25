Milano 24-nov
BKN301 estende round Serie B a 33 milioni e acquista la britannica Planky

Finanza
(Teleborsa) - BKN301 Group, provider globale di soluzioni fintech, ha annunciato di aver ottenuto una linea di credito da fondi e conti gestiti da BlackRock e ha acquisito Planky, società tech con sede nel Regno Unito specializzata in analisi finanziarie basate su AI e Open banking. La linea di credito si aggiunge al più recente round di Serie B, portando a 33 milioni di euro il totale complessivo dei capitali raccolti.

"Il nuovo apporto finanziario consentirà a BKN301 di accelerare la propria roadmap e scalare la sua piattaforma di digital banking architecture nei mercati EMEA", si legge in una nota. Attraverso l’acquisizione di Planky, invece, BKN301 integra nella propria piattaforma di digital banking una soluzione di AI e data analytics. "I modelli di machine learning sviluppati da Planky — specializzata in insight finanziari in tempo reale, scoring comportamentale e analisi predittive — potenzieranno ulteriormente l’ecosistema di BKN301", ha sottolineato il gruppo.

Questo traguardo segna un momento decisivo per BKN301 - ha dichiarato Stiven Muccioli, Founder & CEO di BKN301 -. Con il finanziamento per la crescita e le capacità AI di Planky, acceleriamo verso la nostra visione di un’infrastruttura fintech di nuova generazione — intelligente, aperta e progettata per promuovere l’inclusione finanziaria su larga scala nei mercati emergenti".
