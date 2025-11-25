BKN301 estende round Serie B a 33 milioni e acquista la britannica Planky

BlackRock

(Teleborsa) -, provider globale di soluzioni fintech, ha annunciato di aver ottenuto una linea di credito da fondi e conti gestiti dae ha acquisito, società tech con sede nel Regno Unito specializzata in analisi finanziarie basate su AI e Open banking. La linea di credito si aggiunge al più recente round di Serie B, portando a 33 milioni di euro il totale complessivo dei capitali raccolti."Il nuovo apporto finanziario consentirà a BKN301 di accelerare la propriae scalare la sua piattaforma dinei mercati EMEA", si legge in una nota. Attraverso l’acquisizione di, invece, BKN301 integra nella propria piattaforma di digital banking una soluzione di. "I modelli di machine learning sviluppati da Planky — specializzata in insight finanziari in tempo reale, scoring comportamentale e analisi predittive — potenzieranno ulteriormente l’ecosistema di BKN301", ha sottolineato il gruppo.Questo traguardo segna un momento decisivo per BKN301 - ha dichiarato, Founder & CEO di BKN301 -. Con il finanziamento per la crescita e le capacità AI di Planky, acceleriamo verso la nostra visione di un’infrastruttura fintech di nuova generazione — intelligente, aperta e progettata per promuovere l’inclusione finanziaria su larga scala nei mercati emergenti".