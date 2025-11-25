BKN301 estende round Serie B a 33 milioni e acquista la britannica Planky

(Teleborsa) - BKN301 Group
, provider globale di soluzioni fintech, ha annunciato di aver ottenuto una linea di credito da fondi e conti gestiti da BlackRock
e ha acquisito Planky
, società tech con sede nel Regno Unito specializzata in analisi finanziarie basate su AI e Open banking. La linea di credito si aggiunge al più recente round di Serie B, portando a 33 milioni di euro il totale complessivo dei capitali raccolti.
"Il nuovo apporto finanziario consentirà a BKN301 di accelerare la propria roadmap
e scalare la sua piattaforma di digital banking architecture
nei mercati EMEA", si legge in una nota. Attraverso l’acquisizione di Planky
, invece, BKN301 integra nella propria piattaforma di digital banking una soluzione di AI
e data analytics
. "I modelli di machine learning sviluppati da Planky — specializzata in insight finanziari in tempo reale, scoring comportamentale e analisi predittive — potenzieranno ulteriormente l’ecosistema di BKN301", ha sottolineato il gruppo.
Questo traguardo segna un momento decisivo per BKN301 - ha dichiarato Stiven Muccioli
, Founder & CEO di BKN301 -. Con il finanziamento per la crescita e le capacità AI di Planky, acceleriamo verso la nostra visione di un’infrastruttura fintech di nuova generazione — intelligente, aperta e progettata per promuovere l’inclusione finanziaria su larga scala nei mercati emergenti".