SosTravel.com, Banca Finnat taglia target price e conferma Buy

SosTravel.com

(Teleborsa) - Banca Finnat ha confermato a "" lasu, società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore e quotata su Euronext Growth Milan, con unabbassato adai precedenti 2,2 euro, nell'ipotesi che almeno il trenta per cento degli outstanding warrants possano essere esercitati.Gli analisti scrivono che la, sia domestico che internazionale (già a fine esercizio 2022 i ricavi complessivi di vendita della nuova realtà aziendale avevano registrato una crescita del 50% rispetto al pro-forma 2021), ha consentito al fatturato complessivo, a consuntivo del primo semestre 2023, di crescere del 20% rispetto al proforma corrispondente (1H2022), unitamente ad un buon recupero di redditività.ci aspettiamo la conferma di un fatturato operativo a 19,8 milioni di euro, ma con un margine operativo lordo (EBITDA) ora stimato a 1,1 milioni di euro rispetto a 1,5 milioni di euro in precedenza preventivati e un risultato operativo netto (EBIT) attestato ora a 585 mila euro rispetto a 1 milione di euro in precedenza ipotizzato.