Trasporto aereo, polacca LOT annuncia nuovi voli dall'Italia

(Teleborsa) - Con la cerimonia del taglio del nastro, membro di Star Alliance, ha inaugurato un nuovo collegamento giornaliero non-stop con il suo hub mondiale all'aeroporto Chopin di Varsavia. A Varsavia, i viaggiatori provenienti dall'Italia possono agevolmente imbarcarsi su altri voli della compagnia di bandiera polacca per raggiungere- spiega la nota -il lunedì alle 10:25 (LO 302, arrivo a Varsavia alle 12:45) ei ogni martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica (LO 304, arrivo a Varsavia alle 22:00).il volodecolla dall'aeroporto Chopin di Varsavia alle 7:15 di ogni lunedì, martedì, giovedì e sabato (arrivo a Fiumicino alle 9:25); ogni mercoledì, venerdì e domenica è disponibile il volo LO 303 con partenza alle 16:30 (arrivo a Roma Fiumicino alle 18:40). Tutti i voli sono operati con moderni Boeing 737 MAX8 a basso consumo di carburante.da parte dei punti vendita in Italia e siamo davvero entusiasti di aumentare la nostra capacità e la nostra offerta in questo mercato strategico e importante", dichiaraDirettore Italia per i mercati DACH e India e Head of Global Corporate and Strategic Sales di LOT Polish Airlines. "Il nostro nuovo servizio da capitale a capitale segna una tappa significativa per la connettività aerea tra Italia e Polonia. I viaggiatori del bacino di utenza di Roma possono ora raggiungere Varsavia con un vettore di rete full-service, senza scali, per godere l’esperienza di una delle città più vivaci d'Europa, Varsavia, che si è aggiudicata il prestigioso titolo di meta turistica migliore d'Europa nel concorso European Best Destinations 2023. Dal nostro hub di Varsavia, inoltre, i viaggiatori possono accedere agevolmente a tutta la nostra rete mondiale, grazie a opzioni di viaggio interessanti e senza soluzione di continuità verso tante destinazioni successive, come per esempio le altre città polacche, i paesi baltici, l'Asia centrale, l’India e il Giappone".“Siamo lieti di dare il benvenuto a questo nuovo sviluppo di LOT a Roma Fiumicino a pochi mesi dal lancio del nuovo volo dall'aeroporto di Radom", ha dichiaratoResponsabile Aviation Business Development di Aeroporti di Roma. "La rotta Roma-Varsavia ha sempre rappresentato un collegamento cruciale per le relazioni tra i nostri Paesi, favorendo gli scambi diplomatici e commerciali e lo sviluppo turistico tra Italia e Polonia. Il nuovo volo giornaliero migliorerà la connettività tra due città così ricche di storia, arte e cultura, dando accesso a un'ampia rete di voli verso molte destinazioni nazionali e internazionali".