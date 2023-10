Fiera Milano, upgrade di Equita a Buy con revisione target price

Equita

Fiera Milano

(Teleborsa) -ha migliorato a "" da "Hold" lasu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, tagliando nel contempo ilper azione (dai precedenti 3,6 euro).Dopo ladel titolo (-37% YTD vs FTSE MID), gli analisti hannoe affermato che il titolo è stato penalizzato da tre principali timori: l'impatto dal rallentamento economico sui numeri; l'impatto della tecnologia sul business model; il rischio governance."Riteniamo che ila questi tre temi sia sovrastimato dal mercato", si legge in una nota, in quanto: il momentum operativo può rimanere positivo, il digitale affiancherà e non sostituirà gli eventi fisici, il cambio di CEO (Francesco Conci nominato ad aprile 2023) non avrà impatti sulla strategia del gruppo.