Giappone, banca centrale allenta la presa sui tassi

(Teleborsa) - Dalla Banca centrale del Giappone arrivanodi quanto i mercati si aspettassero. La Bank of Japan (BoJ) ha mantenuto i tassi di interesse negativi e dichiarato che proseguirà con l'attuale ritmo di acquisti di asset.Inoltre, la BoJ ha annunciato undell'oltre l'1% della(Ycc), rivedendo così i controlli sulla curva dei rendimenti per la seconda volta in tre mesi.Al termine del meeting di due giorni, il comitato guidato dal governatore Kazuo Ueda, ha, ma ha, attesa al 2,8% nell'anno in corso e nel 2024, rispetto al +1,9% della precedente previsione.Secondo la BoJ, le aspettative di inflazione in Giappone sono "cresciute moderatamente", così come il processo di ripresa dell'economia, sebbene continui l'incertezza sui mercati valutari e l'andamento dei prezzi delle materie prime come conseguenza dei rischi geopolitici.