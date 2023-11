(Teleborsa) - Ill’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico () ha condiviso un rapporto ufficiale con i numeri provvisori legati aidel 2023. Il dato statistico parla chiaro: sono, esclusi i rifugiati ucraini, un aumento legato principalmente a motivi umanitari che hanno costretto moltissime famiglie in tutto il mondo a viaggi della speranza. Nel rapporto si legge un altro dato di fondamentale rilevanza riguardante una classe di migranti particolarmente in difficoltà:Le madri migranti devono affrontarerispetto agli altri. Non si tratta solamente del viaggio disperato e della cura in situazioni a dir poco disumane dei propri figli, ma anche dellanella nuova società che vanno ricercando. Itra le madri migranti nei paesi membri dell’OCSE sono. Per questo motivo sono stati ammessi programmi di integrazione erivolti al loro inserimento. Ovviamente sono misure che da sole non possono bastare per risolvere il problema delle madri rifugiate in tutto il mondo. Una spinta diche porta alla migrazione forzata va data, dalla società tutta.D’altronde, dove c’è una madre che fugge, c’è un mondo sbagliato. Proprio questo è il messaggio che vuole mandare ildel compositore musicale, la campagna di sensibilizzazione social e fisica che coinvolge una rete virtuosa di realtà che operano giorno dopo giorno per garantire ai migranti un futuro diverso e migliore, e sostegno alle organizzazioni che tentano di risolvere situazioni di difficoltà. Non è un caso che il progetto "Madre" faccia riferimento alche intende promuovere società pacifiche, inclusive, ai fini di uno sviluppo sostenibile e di un accesso universale alla giustizia. Undel progetto "Madre" è, infatti, l’organizzazione no-profit, da sempre attenta alle tematiche e agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il progetto è sviluppato in collaborazione con l’organizzazione umanitariain prima linea nelle gravi emergenze umanitarie per fornire assistenza alle vittime di guerra, violenze, disastri naturali ed esclusione estrema.È così che ildi Marco Korben Del Bene, che racconta l’esodo di una madre e suo figlio attraverso il deserto e i mari, per raggiungere un luogo di rifugio, diventa unanche. Non si tratta solo di un progetto audiovisivo infatti, ma, in collaborazione con Intersos, Yourban 2030, Instant Crush Records, Kiev String Orchestra,che vede, insieme alla campagna audiovisiva di sensibilizzazione, l'uscita di un vinile e: illustrazioni digitali prodotte durante la realizzazione del video animato. La vendita degli NFT,, consente agli utenti di sostenere le attività dell’organizzazione umanitaria INTERSOS per garantire protezione e cure a donne vulnerabili in aree di emergenza e di guerra.Il brano "Madre" è stato, in collaborazione condiretta dae accompagnata, al violoncello, dalla solista, e prodotto dafondata dallo stesso Marco Korben Del Bene con Gianluca Torresi. Lo storyboard e l’animazione sono a cura diDel progetto "Madre" e della sua importanza se n’è parlato anche il 27 ottobre alla, durante uno degli, il festival italiano sulla digitalizzazione di cittadini e imprese, che ha visto nel progetto una perfetta fusione di digitale e musica a servizio del sostegno umanitario.