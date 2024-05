Gruppo FS, su la Freccia di maggio intervista esclusiva a Papa Francesco: "Accudire e ascoltare i più piccoli"

(Teleborsa) - E'l protagonista del magazine La Freccia di maggio: nell’intervista esclusiva rilasciata al mensile di bordo distribuito gratuitamente dail Pontefice lancia un messaggio in occasione della prima Giornata mondiale dei bambini, il 25 e il 26 maggio a Roma, invitando a guardare il mondo con gli occhi dei bambini.spiega il Papa - che custodiscono un senso della bellezza ancora intatto. Questo scambio può portare una vera speranza di cambiamento per tutti”. L’augurio di Papa Francesco è diparla anche di pace e del rispetto per madre natura.spiega il Santo Padre nell’intervista alla Freccia - richiede un coinvolgimento di tutte le persone: l’intera società dovrebbe esercitare una sana pressione, perchéPapa Francesco ha affermato che “è fondamentale cambiare i nostri stili di vita per salvaguardare la Casa comune” sottolineando che ha sempre amato prendere i mezzi pubblici perché “è un modo per stare tra le persone, sentire il loro calore e le loro preoccupazioni”.ampio spazio anche alloDal 107esimo Giro d’Italia e al Giro-E, in programma dal 4 al 26 maggio di cui Trenitalia è Official Green Carrier, alle interviste al campione mondiale MotoGP Francesco Bagnaia; a Federica Pellegrini che riparte con la sua Fede Academy e al cantautore Samuele Bersani che torna con i live estivi insieme all’Ensemble Symphony Orchestra.Tutto questo e altro ancora sue portare con sé.