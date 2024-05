ReBuild, Agazzi, FROM: Servono nuovi indicatori per misurare il valore sociale degli asset immobiliari

(Teleborsa) - "Nelstiamo assistendo a. Dopo anni in cui ci si è concentrati sulla componente ambientale degli ESG, quindi sulleadesso l'attenzione si sta spostando sulle performance di carattere sociale e quindiche gli investimenti immobiliari hanno sulle città in cui vengono realizzati". Lo ha dichiaratoCo-Fondatore, nel corso della- Meeting the next built environment, la manifestazione dedicata all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito, in svolgimento al Centro congressi di Riva del Garda il 14 e 15 maggio 2024."E' opportuno capire quanti posti di lavoro creano, per chi, che tipo di welfare e servizi territoriali contribuiscono a generare, quanti nuovi spazi pubblici e spazi verdi o metrature vengono messe a disposizione con canoni calmerati. E questo èperché contribuisce aed è qualcosa che il mondo e la società civile si aspetta di vedere dal mondo immobiliare. Quindi vedremo dove ci porterà questa nuova evoluzione del settore"."Si stanno sviluppando degli indicatori, ma ancoraper misurare questo sforzo. Come FROM, insieme aabbiamo fatto una ricerca per capire qual è lae dove si stanno direzionando, quindidelle metriche che si possono utilizzare", conclude Agazzi.