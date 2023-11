Ferrari rivede guidance 2023 al rialzo dopo terzo trimestre record

Ferrari

(Teleborsa) -ha chiuso ilconpari a 1.544 milioni di euro, in crescita del 23,5% rispetto all'anno precedente, con consegne totali pari a 3.459 unità, in aumento dell'8,5% rispetto al terzo trimestre 2022. L'è pari a 595 milioni di euro, in aumento del 37,0% rispetto all'anno precedente, con un margine dell'Adjusted EBITDA pari al 38,6%. L'è stato pari a 332 milioni di euro e l'utile diluito per azione adjusted è pari a 1,82 euro., con una crescita degli utili trainata da un mix ancora più ricco e dal continuo appeal delle personalizzazioni, che ci porta ad. Il portafoglio ordini rimane ai massimi livelli grazie alla forte domanda in tutte le aree geografiche e si estende a tutto il 2025 - ha commentato l'- L'unicità del nostro marchio, che ancora una volta ha contribuito a questo successo, è di ispirazione per tutto ciò che facciamo: dai lanci di nuovi modelli, tra cui le ultime 296 Challenge e 499P Modificata, alle esperienze esclusive che offriamo ai nostri clienti, come il recente Ferrari Gala di New York e le Finali Mondiali al circuito del Mugello".Nel terzo trimestre 2023 lehanno raggiunto le 3.459 unità, con un incremento di 271 unità rispetto all'anno precedente, grazie a un portafoglio ordini molto solido che rispecchia i volumi, le aree geografiche e i piani di allocazione prodotti per trimestre. Di conseguenza, la regioneha registrato un aumento dell'8,3%, ledel 21,1%, lahanno riportato una diminuzione di 36 unità e la regione Resto dell'APAC è rimasta pressoché in linea con lo stesso periodo dell'anno precedente.Ferrariricavi netti pari a circa 5,9 miliardi di euro (vs guidance precedente di 5,8 miliardi), Adjusted EBITDA uguale o superiore a 2,25 miliardi di euro con un margine di almeno il 38% (vs precedente di 2,19-2,22 miliardi e uguale al 38%) e utile diluito per azione adjusted di almeno 6,55 euro (vs 6,25-6,40 euro).La guidance 2023 si basa sulle seguenti: mix prodotto molto positivo e personalizzazioni migliori delle attese iniziali; miglioramento dei ricavi da attività racing; inflazione dei costi persistente; aumento degli ammortamenti legato all’avvio della produzione di nuovi modelli; generazione di free cash flow industriale sostenuta da una forte profittabilità, parzialmente compensata da spese in conto capitale disciplinate e da assorbimento di capitale circolante.