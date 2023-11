Al via domani l’80esima di Eicma, la grande fiera delle moto

(Teleborsa) - Torna anche quest'anno a Milano uno degli appuntamenti più importanti a livello mondiale per gli appassionati di motociclette. Stiamo parlando di, l'esposizione internazionale delle due ruote, giunta alla sua. Un’edizione memorabile, con ben otto padiglioni della fiera di Rho-Pero coinvolti, due in più dello scorso anno, con 1.700 marchi presenti.il 28% delle aziende presenti quest’anno è alla prima esperienza in Eicma, mentre il 64% proviene dall’estero in rappresentanza di 45 Paesi. Moltissime le anteprime attese, con alcune novità presentate virtualmente già nei giorni scorsi. La tipologia che guida la classifica delle vendite è quella delle "" (manubrio alto, protezione e seduta comoda).Tra le numerose iniziative previste, locon competizioni di videogiochi motorsport, e l'area di test ride e-bike che consentirà ai visitatori di provare le ultime moto elettriche. Non mancherà il set fotografico "" per immortalare i momenti migliori.Neli visitatori potranno aquistare accessori, abbigliamento, caschi, componenti e attrezzatura. Infine, presso l'area esternasi alterneranno spettacoli dal vivo, test ride moto, musica e intrattenimento.