Fondazione CRT, dimissioni del consigliere Corrado Bonadeo

(Teleborsa) -ha preso atto dellepresentate dal, che contestualmente ha anche ritirato la sua candidatura dalla lista dei cooptati, in vista del rinnovo del Consiglio di indirizzo del 19 aprile, manifestando anche l'indisponibilità a ricoprire cariche all'interno di Fondazione CRT.Il presidenteha ringraziato Bonadeo per i 5 anni di grande impegno in Fondazione CRT e ha preso atto della decisione, considerandola un gesto di generosità e di grande rispetto verso l'istituzione, si legge in una nota."Le dimissioniin seno al Consiglio di indirizzo e non precludono in alcun modo la possibilità che si presentino in futuro altre occasioni di collaborazione", viene sottolineato.