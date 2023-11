Birkenstock, banche dell'IPO avviano copertura con giudizi misti

Birkenstock

(Teleborsa) - Leche hanno seguito l'offerta pubblica iniziale (IPO) di ottobre hannosul titolo, società tedesca di calzature quotata a Wall Street, dopo la fine del consueto "quiet period" post sbarco in Borsa.Birkenstock tratta oggi a circa 41 dollari per azione, ovvero il prezzo con cui ha iniziato a scambiare il primo giorno a Wall Street. Si tratta tuttavia di un prezzo, a metà della fascia di prezzo indicata in precedenza.Bank of America ha iniziato la copertura con raccomandazione "" e target price a 44 dollari, Citi con "" e TP a 52 dollari. Goldman Sachs con "" e TP a 48,5 dollari, HSBC con "" e TP a 42 dollari, Jefferies con "" e TP a 50 dollari, JPMorgan con "" e TP a 48 dollari, Morgan Stanley con "" e TP a 41 dollari, Stifel con "" e TP a 47 dollari.