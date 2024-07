NextGeo, il fondo IPO Club 2 (Azimut ed Electa) entra nel capitale

Next Geosolutions Europe

(Teleborsa) -(NextGeo), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore, ha comunicato che gli azionisti Dynamic Europe (facente capo ad Attilio Ievoli) e VR Consulting (facente capo a Giovanni Ranieri) hanno(a un valore di 6,34 euro per azione) rispettivamente 750.000 azioni (pari all'1,56% del capitale) e 500.000 azioni (pari all'1,04%) in, società di nuova costituzione partecipata dalle stesse Dynamic, VR e dal fondo IPO Club 2, subfund di IPO Club SCA SICAV RAIF, acceleratore di IPO e P.I.P.E. strutturato, gestito da Azimut Investments e di cui Electa Ventures è partner e advisor strategico.IPOC 8 è uncon una durata di 36 mesi (espressi anche statutariamente) partecipato al 57,94% da IPO Club 2 (secondo vintage della serie IPO Club lanciata da Electa Ventures con Azimut), al 25,24% da Dynamic e al 16,82% da VR."Questa operazione che vede coinvolto un partner di assoluto rilievo in ambito finanziario contribuisce al rafforzamento della nostra strategia societaria offrendole un ulteriore spunto di accelerazione - ha commentato il CEO- Con l'ingresso in Borsa, lo scorso maggio, abbiamo dato il via ad un nuovo corso evolutivo della nostra società, constatare che il progetto NextGeo è apprezzato e condiviso ci motiva a continuare con grande slancio lungo la strada intrapresa".IPO CLUB 2 è uncon una forte attitudine supportiva di progetti M&A accrescitivi."Con i fondi IPO Club, lanciati in joint venture con Azimut, e le nostre formule di pre-book abbiamo supportato la crescita di campioni di impresa che hanno tracciato sui listini borsistici tra le equity story più belle degli ultimi dieci anni - ha detto, fondatore e Presidente di Electa Ventures - Rinnoviamo ora il nostro impegno a sostegno di imprese eccellenti anche con inedite formule di Private Investments in Public Equity (P.I.P.E.). Crediamo nelle eccellenze italiane come NextGeo, dove si esprimono competenze e passione di donne e uomini italiani e reputiamo che sostenerne attivamente la crescita con competenza e capitali costruttivi sia il miglior modo per condividerne risultati importanti nel tempo, mantenendo una spiccata sensibilità italiana a beneficio dell'intera collettività di stakeholder".