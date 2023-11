ENEA torna a Ecomondo: materie prime critiche e tecnologie per il recupero

(Teleborsa) -torna a Ecomondo (7-10 novembre) con uno spazio espositivo (padiglione 5 stand 55) allestito come un autenticodove scoprire come recuperareda prodotti a fine vita, grazie a tecnologie e processi circolari che trasformano in vere e proprie miniere pannelli fotovoltaici, PC, cellulari e altre apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Previsti oltre 22 eventi e incontri con esperti per affrontare tematiche strategiche legate alla, oltre a un contest durante il quale si potrà mettere alla prova le proprie conoscenze sulla green economy diventando veri #CampionidiMinieRAEE!Ma non è tutto: la presenza ENEA a Rimini quest’anno raddoppia. Nello stand 303 hall sud un team di ricercatori presenterà(Environmental Technology Verification), il “” che garantirà l’affidabilità delle, rendendone evidenti i vantaggi per produttori e compratori ma anche per investitori e organismi di regolamentazione e finanziamento.