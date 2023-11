Indel B

(Teleborsa) -, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, tra il 31 ottobre e il 6 novembre 2023, complessive, al prezzo medio ponderato di 23,5867 euro, per uncomplessivo pari aA seguito delle suddette operazioni, la Società attiva nei sistemi di refrigerazione mobile detiene 212.177 azioni proprie.A Milano, oggi, lieve ribasso per, che chiude in flessione dello 0,43%.