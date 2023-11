Natale, torna il caro-voli: quanto costa andare in Sicilia?

(Teleborsa) - Con le festività natalizie ormai prossimL'allarme è lanciato dalche ha realizzato una ricerca per capire quanto costi prenotare oggi un volo per raggiungere a Natale la Sicilia.Per volare a Catania partendo ilon un biglietto di sola andata, si spendono oggi un minimo di 206 euro partendo da Milano, 231 euro da Bologna, 239 euro da Torino e 242 euro da Firenze - analizza l'associazione - Se si sposta la data di partenza al 23 dicembre, la spesa sale a 273 euro a biglietto partendo da Torino, 286 euro da Firenze.Per arrivare abarcandosi il 23 dicembre, la spesa minima è di 143 euro da Roma (sempre solo andata), 220 euro da Milano, 269 euro da Torino e addirittura 314 euro se si parte da Bologna."Tariffe che - sottolinea il Codacons - non tengono conto dei costi aggiuntivi,Dati preoccupanti con il Codacons che ha presentato un nuovo esposto all'Antitrust. "Presentiamo una nuova denuncia all'Autorità affinché intervenga sull'ennesimo rialzo dei voli aerei a danno di lavoratori e studenti che tornano a casa durante le feste - afferma il presidente Carlo Rienzi - Non possiamo non chiederci che fine abbiano fatto le misure del Governo introdotte col decreto asset e che erano finalizzate proprio ad evitare ciò che il Codacons