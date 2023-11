S&P valuta l'impatto della guerra in Israele sul settore turistico e sul PIL

(Teleborsa) -E come conseguenza quale sarà l'impatto sulle economie coinvolte? Uno studio diintitolato "Il turismo MENA probabilmente subirà un colpo dalla guerra Israele-Hamas" segnala che la guerra, oltre al sacrificio di vite umane ed ai danni infrastrutturali, potrebbe avere impatti pesanti anche sul turismo e. Un’escalation potrebbe poi aprire ulteriori fronti nella regione.Guardando esclusivamente all'impatto sul turismo, S&P ritiene che, a causa della loro posizione geografica di prossimità e della possibilità che alcuni aspetti del conflitto si espandano oltre i confini. L'anno scorso, il turismo ha contribuito per il 26% alle entrate correnti del Libano. Per la Giordania e l'Egitto la cifra è stata del 21% e del 12%, mentre per Israele del 3%. La stima deriva dai risultati di un'analisi di scenario, in cui viene verificato l’impatto finanziario di una perdita del 10%, 30% o 70% delle entrate turistiche in ciascun paese.Il settore del turismo èin Medioriente e. Il turismo a livello globale ha registrato una robusta ripresa nel 2023, in particolare in Medio Oriente e, secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite,nei primi sette mesi di quest’anno, attestando questa regione come l'unica che ha superato i livelli pre-pandemici.Il turismo, secondo S&P, è solo uno dei settori esposti a rischi. I probabili, ildei non residenti e unadiretti esteri.L’aumento delle proteste nei paesi coinvolti potrebbe anche. Inoltre, un ulteriore aggravamento della crisi umanitaria a Gaza o una grave escalation in Cisgiordania potrebbero portare a unache graverebbero sulle economie della regione. Ciò potrebbe compromettere i parametri fiscali e creditizi della regione.Un conflitto prolungato, poi, potrebbe portare a unain tutta l’area, anche se questo potrebbe essere in qualche modo mitigato dal potenziale sostegno dei donatori internazionali.